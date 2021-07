© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, sabato 3 luglio, cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4050m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: anticiclone in indebolimento ma che riesce a garantire una buona parte di giornata soleggiata o comunque con solo qualche annuvolamento. In serata tendenza all'arrivo di rovesci e temporali su Piemonte e VDA, mentre la Liguria dovrebbe rimanere ai margini, seppur con nuvolosità in aumento. Clima estivo, afoso. Venti in rinforzo da SE sul Ligure.(Rpi)