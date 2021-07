Brasile: stime analisti Confederazione industria, inflazione 2021 in crescita al 5,8 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corsa dell'inflazione ha spinto la Banca, lo scorso 16 giugno, ad aumentare il tasso di sconto, Selic, al 4,25 per cento. Si tratta del terzo aumento consecutivo, dopo quello effettuato a maggio, dal 2,75 per cento all'attuale 3,5, e l'incremento di marzo dal precedente 2 per cento. Il tasso di sconto si era assestato al 2 per cento ad agosto 2020, al termine di una prolungata corsa al ribasso iniziata a giugno 2019, dopo oltre un anno in cui l'indice era fermo al 6,5 per cento. L'aumento degli ultimi mesi inverte una tendenza che era peraltro in atto da gennaio 2017, quando il Selic era al 13 per cento. Gli analisti immaginano peraltro che l'indice continuerà la sua traiettoria ascendente, arrivano a chiudere il 2021 al 6,5 per cento. (segue) (Brb)