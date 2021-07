Brasile: stime analisti Confederazione industria, Pil 2021 in crescita del 4,9 per cento (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella precedente stima pubblicata a marzo, la Bc prevedeva una crescita del Prodotto interno lordo (pil) del 3,6 per cento. Secondo la Banca centrale, l'aumento delle previsioni per il Pil di quest'anno "riflette principalmente il risultato migliore del previsto nel primo trimestre, quando si è registrato un aumento dell'1,2 per cento dell'attività economica, nonostante l'aggravarsi della crisi sanitaria legata alla pandemia di coronavirus", grazie soprattutto al fatto che "l'economia ha mostrato una forte reazione negli ultimi mesi, con la ripresa dell'attività mondiale e l'aumento dei prezzi delle materie prime". (segue) (Brb)