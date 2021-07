Brasile: stime analisti Confederazione industria, Pil 2021 in crescita del 4,9 per cento (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un rapporto pubblicato a fine maggio, l'agenzia di rating Fitch ha stimato la crescita economica del paese nel 2021 in un più 3,3 per cento, confermando il grado di rischio "BB-" con outlook negativo, sancito a maggio del 2020. Il rating, tre livello sotto il grado di investimento, conferma i dubbi della società statunitense sulle prospettive di tenuta fiscale del paese. L'outlook negativo deriva dai rischi per il consolidamento fiscale (riequilibrio dei conti pubblici) e dalla possibilità di un ritardo nella ripresa economica, che rende più difficile la stabilizzazione del debito pubblico nel medio termine. Fitch ha anche citato le incertezze riguardanti l'andamento della pandemia covid-19 nel paese e i potenziali ritardi nel processo di vaccinazione come fattori che rafforzano le prospettive negative. (segue) (Brb)