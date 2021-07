Business news: Banca centrale greca, crescita economica al 4,2 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Grecia dovrebbe crescere del 4,2 per cento nel 2021: è quanto emerge dal rapporto sulla politica monetaria diffuso dalla Banca centrale del Paese. La Banca centrale greca si aspetta un rimbalzo dell'economia nel secondo trimestre dell'anno dopo il calo registrato nella prima parte del 2021, mentre tale crescita dovrebbe consolidarsi nella seconda parte dell'anno. Queste previsioni, fa notare il quotidiano "Kathimerini", sono migliori anche di quelle del governo ellenico e del Fondo monetario internazionale, che prevedono una crescita rispettivamente del 3,6 per cento e del 3,3 per cento nel 2021. "La ripresa dovrebbe consolidarsi nella seconda metà dell'anno, anche grazie al lancio dei progetti nell'ambito del Recovery plan", si legge nel rapporto della Banca centrale secondo cui la crescita economica della Grecia nel 2022 è prevista al 5,3 per cento, mentre nel 2023 al 3,9 per cento. (Gra)