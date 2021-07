Business news: Romania, Bers aumenta stime di crescita economica al 6 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha notevolmente migliorato le sue stime sulla crescita economica della Romania nel 2021, prevedendo un aumento del 6 per cento quest'anno, rispetto a un anticipo del 3 per cento stimato a settembre dello scorso anno. È quanto si legge in un rapporto pubblicato dall'istituto finanziario internazionale. Secondo la Bers, i tre Paesi della regione dell'Europa sudorientale (Romania, Bulgaria e Grecia) sono stati gravemente colpiti dalla crisi del Covid-19 nel 2020, con una contrazione media del 5,2 per cento, la più grande di tutte le regioni in cui opera la Bers. Tuttavia, attualmente è in atto una ripresa in tutti e tre i Paesi della regione dell’Europa sudorientale, in particolare in Romania, tanto che per tutto il 2021 la Bers prevede una crescita del 5,2 per cento a livello regionale. Si tratta della più ampia revisione al rialzo delle previsioni di crescita della Bers, di quasi due punti percentuali, rispetto alle stime pubblicate a settembre dello scorso anno. (Rob)