Business news: Germania, a Psm commessa Forze armate da 1,04 miliardi di euro per ammodernamento Puma

- Le Forze armate della Germania (Bundeswehr) hanno assegnato una commessa da oltre 500 mila euro per l'ammodernamento dei veicoli corazzati per fanteria Puma a Project System & Management (Psm), joint venture fondata nel 2002 dai conglomerati per la difesa tedeschi Rheinmetall e Krauss-Maffei Wegmann (Kmw). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, i lavori avranno inizio a luglio prossimo e dovrebbero essere completati entro il 2029. In una prima fase, l'ordine comprende 154 Puma e ha un valore lordo di 1,04 miliardi di euro per Psm. Per Rheinmetall, la commessa si tradurrà in ulteriori ordini all'interno di Pms, ad esempio nel settore dei sistemi di visione elettronici. In tal modo, il gruppo guadagnerebbe quindi altre centinaia di milioni di euro. Il contratto assegnato dalla Bundeswehr a Psm prevede un'opzione per l'ammodernamento di altri 143 Puma, dal valore di 820 milioni di euro. (Geb)