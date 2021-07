Business news: Bers su Turchia, nel 2021 attesa crescita del 5,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo (Pil) della Turchia dovrebbe registrare nel 2021 una crescita del 5,5 per cento, per raggiungere successivamente il 4 per cento nel 2022. Lo afferma l'ultimo rapporto sulle Prospettive economiche regionali, pubblicato dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). La crescita positiva registrata dal prodotto interno lordo (Pil) della Turchia nel 2020, pari all’1,8 per cento, ha comportato “un costo” in termini di stabilità macroeconomica e finanziaria, ovvero l’esaurimento delle riserve estere nel tentativo di sostenere la lira turca, afferma il rapporto. Le riserve lorde del Paese attualmente ammontano a 88 miliardi di dollari Usa, mentre le riserve nette, esclusi gli swap, sono ritenute essere negative, a meno 45 miliardi di dollari. I dati devono essere considerati nel contesto di passività esterne, dovute nei prossimi 12 mesi, per circa 220 miliardi di dollari, incluso un deficit delle partite correnti pari a circa 36 miliardi di dollari. L’inflazione resta “ostinatamente alta”, quasi al 17 per cento nel maggio 2021, in parte a causa del deprezzamento della lira registrato nel 2020. (Tua)