Business news: Ad Intel Gelsinger in Europa per promuovere produzione microprocessori

- L'amministratore delegato del gruppo statunitense Intel, Pat Gelsinger, è in viaggio in Europa per promuovere l'installazione di sei-otto centri di produzione di microprocessori nel continente. L'investimento previsto è di 100 miliardi di dollari. Al tempo stesso, Intel chiede sussidi per 40 miliardi di dollari. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, a tal fine Gelsinger sta incontrando i capi di Stato e di governo degli Stati membri dell'Ue dove intende impiantare i siti di Intel. In particolare, l'Ad ha già avuto un colloquio avuto nei giorni scorsi con il presidente francese Emmanuel Macron a Parigi. Gelsinger si è recato poi a Bruxelles per discutere con le autorità dell'Ue e a Berlino per un incontro con la cancelliera tedesca, Angela Merkel. Nel frattempo, sono già state concordate le altre tappe del tour europeo dell'amministratore delegato di Intel. Gelsinger incontrerà i capi di governo di Italia, Belgio e Paesi Bassi, rispettivamente Mario Draghi, Alexander de Croo e Mark Rutte. Secondo Gelsinger, a fronte della concorrenza dei produttori asiatici di chip che ricevono generosi sussidi statali, “abbiamo bisogno del sostegno degli Stati membri e dell'Ue”. (Geb)