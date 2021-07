Business news: “Bild”, attacco informatico russo contro sistema bancario e infrastrutture della Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema bancario e le infrastrutture strategiche della Germania sarebbero stati oggetto di un massiccio attacco da parte dei pirati informatici del gruppo Fancy Lazarus, dietro il quale si celerebbe il Direttorato principale per l'informazione (Gru), l'agenzia di intelligence militare della Russia. È quanto affermato in settimana dal quotidiano “Bild”, sulla base delle informazioni ricevute da “un servizio segreto occidentale”. L'azione di pirateria informatica avrebbe avuto luogo nei giorni scorsi. Tuttavia, le indiscrezioni di “Bild” sono state respinte dall'Ufficio federale per la sicurezza delle informazioni (Bsi). L'agenzia ha, infatti, comunicato: “Non possiamo confermare le notizie secondo cui il sistema bancario tedesco sia stato oggetto di un massiccio attacco informatico dalla Russia”. A ogni modo, secondo “Bild”, si tratterebbe di una ritorsione di Mosca contro la Germania per la politica di sanzioni dell'Ue contro Russia e la Bielorussia. In particolare, gli hacker russi avrebbero reagito contro le discussioni in corso nell'Ue in merito all'espulsione di entrambi i Paesi dal sistema internazionale di pagamento Swift. (Geb)