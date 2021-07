Business news: ministero Sviluppo economico russo, crescita annua Pil del 10,9 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita del Pil nella Federazione Russa a maggio è stata pari al 10,9 per cento in termini annui. È quanto emerge dalle stime del ministero dello Sviluppo economico secondo cui il rimbalzo è dovuto alle chiusure imposte lo scorso anno in quel periodo a causa della pandemia di coronavirus. Il ministero ha spiegato che a tal proposito la tendenza annuale dei prossimi mesi non è indicativa, e quindi per valutare la ripresa economica servirà anche un confronto con il quarto trimestre del 2019. Il principale contributo al Pil continua a essere fornito dai settori estrattivo, agricolo, edile e manifatturiero. Secondo le stime del ministero, in questi settori, la produzione a maggio ha superato il livello pre pandemia in media del 3 per cento. "Nonostante un leggero rallentamento a maggio 2021, continua la ripresa dell'attività di consumo. Il fatturato del commercio al dettaglio, secondo le stime, a maggio ha superato il livello pre pandemia dell'1,1 per cento, escludendo la stagionalità", si legge nel rapporto del ministero dello Sviluppo economico. (Rum)