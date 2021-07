Business news: svedese H&M registra utile di 419 milioni di dollari fra marzo e maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il noto marchio d’abbigliamento svedese H&M ha registrato un utile ante imposte di 3,59 miliardi di corone (419 milioni di dollari), una quota maggiore del previsto per il periodo marzo-maggio, il secondo trimestre dell’anno fiscale, grazie all'allentamento delle restrizioni per arginare la pandemia di Covid-19. H&M, secondo più grande rivenditore di moda al mondo, ha raggiunto questo risultato rispetto a una perdita di 6,48 miliardi di corone (circa 755 milioni di dollari) di un anno prima. Le vendite dal primo al 28 giugno, il primo mese del terzo trimestre di H&M, sono aumentate del 25 per cento misurate in valuta locale. La società aveva segnalato in precedenza che le vendite per le prime due settimane del mese erano superiori a quelle del 2019. "Con le nostre apprezzate collezioni, la nostra trasformazione in corso e il fatto che i mercati si stanno gradualmente aprendo, la nostra ripresa è forte", ha dichiarato l'amministratrice delegata, Helena Helmersson, in una nota. "Le vendite online hanno continuato a svilupparsi molto bene anche con l'apertura dei negozi, il che dimostra che i clienti apprezzano le collezioni e possono fare acquisti tramite il loro canale preferito", ha affermato. (Sts)