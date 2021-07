Usa: assalto al Congresso, il 9 luglio rimossa l’ultima recinzione al Campidoglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 30 giugno scorso la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha votato a favore della creazione di un comitato ristretto dedicato alle indagini sull'insurrezione del 6 gennaio. Il voto apre la strada a quella che probabilmente diventerà una lotta tra i due partiti per stabilire la verità sui fatti del violento attacco al Campidoglio. Anche la deputata repubblicana Liz Cheney, nota per aver preso posizioni molto dure nei confronti di Trump, farà parte dell’organo collegiale. I legislatori della camera bassa del Congresso hanno votato in gran parte secondo le linee del partito, 222 a favore e 190 contro, con solo due repubblicani che si sono uniti ai democratici a sostegno del nuovo comitato. I Democratici della Camera hanno deciso di andare avanti nell'istituzione di un comitato ristretto come alternativa alla creazione di una commissione bipartisan indipendente, bloccata dai repubblicani il mese scorso. Solo 35 repubblicani alla Camera e sette al Senato si sono schierati a favore della commissione, mentre il resto del partito conservatore ha sostenuto che non era necessario, schierandosi sulla linea dettata dall'ex presidente Trump. A seguito degli scontri, durante i quali hanno perso la vita cinque persone, l'ex presidente è stato sottoposto a impeachment dalla Camera, ma l'iniziativa si è risolta in un nulla di fatto per l'opposizione, decisiva, del Senato. (Nys)