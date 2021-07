Business news: Spagna, chiuse oltre 90 per cento filiali CaixaBank per sciopero su piano tagli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sciopero generale dei lavoratori di CaixaBank indetto per protestare contro il piano di licenziamenti previsto da CaixaBank avrebbe provocato, secondo fonti sindacali, la chiusura di oltre il 90 per cento delle filiali e una riduzione delle normali attività superiore al 95 per cento. Nei giorni scorsi è scaduto il termine per i negoziati, ma le posizioni sono ancora molto distanti e si prevede che i colloqui tra la direzione della banca ed i sindacati dureranno molte ore. Se il piano iniziale prevedeva 8.300 licenziamenti, questa soglia è stata progressivamente ridotta fino a 6.950 dipendenti. I sindacati hanno considerato finora i progressi insufficienti chiedendo a più riprese che il taglio avvenga su base volontaria. (Spm)