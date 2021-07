Business news: Ungheria, tasso di disoccupazione a maggio al 3,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Ungheria a maggio tocca il 3,9 per cento. Lo rivela l'Ufficio centrale di statistica (Ksh), ripreso dall'agenzia di stampa "Mti". Rispetto al mese di aprile scende di mezzo punto e rispetto al maggio del 2020 scende dello 0,6 per cento. In termini assoluti i disoccupati nel Paese a maggio sono 189.400, ovvero 21.700 in meno rispetto al mese prima e 25.600 in meno rispetto a un anno prima. (Vap)