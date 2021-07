Business news: Germania, a Hensoldt commessa per sistema di ricognizione Pegasus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate della Germania (Bundeswehr) hanno assegnato al gruppo di elettronica per la difesa tedesco Hensoldt e ad altre aziende la commessa per lo sviluppo, la produzione e l'integrazione del sistema di ricognizione Pegasus. L'ordine ha un valore di 1,25 miliardi di euro e comprende tre aerei Bombardier 6000, nonché le relative stazioni di valutazione dei dati. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, al progetto partecipano 30 imprese. In particolare, Lufthansa Technik, parte del gruppo Lufthansa che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca, dovrebbe acquistare gli aerei prodotti dal gruppo per l'aviazione canadese Bombardier. Inoltre, Lufthansa Technik dovrebbe essere responsabile delle modifiche da apportare ai velivoli per installarvi il Pegasus. (Geb)