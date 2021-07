Brasile: scandalo vaccini, quali scenari in caso di processo contro Bolsonaro (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Completamente diverso è il processo di impeachment", spiega la rappresentante di Abjd, specificando che questo si verifica rispetto a un presunto "crimine di responsabilità" commesso dal presidente, tra quelli elencati nella legge 1079 del 1950, nota come legge di impeachment. "In questo caso chi giudica e porta avanti le indagini è il Senato", afferma Oliveira. Tuttavia, "perché venga approvato il processo da svolgersi presso la camera alta, deve essere approvato dalla Camera riunita in seduta plenaria. Niente di tutto questo avviene – afferma la giurista – se il presidente della Camera, unico che detiene questa prerogativa, non autorizza la messa in votazione del caso". (segue) (Brb)