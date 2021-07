Usa-Germania: Biden nomina Amy Gutmann nuova ambasciatrice a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato che nominerà Amy Gutmann - presidente dell'Università della Pennsylvania – come nuova ambasciatrice Usa in Germania. Lo scrive la stampa statunitense. Esperta di filosofia politica, Gutmann ha servito dal 2004 come presidente dell’ateneo in cui Biden, da vicepresidente di Barack Obama, ha istituito un centro di politica estera. La nomina di Gutmann arriva in un momento cruciale per le relazioni transatlantiche e a poche settimane dalla visita della cancelliera Angela Merkel alla Casa Bianca. Richard Grenell, ambasciatore Usa a Berlino durante l’amministrazione dell'ex presidente Donald Trump, si era dimesso dal suo incarico lo scorso anno. Se confermata, Gutmann sarebbe la prima donna a ricoprire questa carica diplomatica.(Nys)