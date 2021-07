Brasile: stime analisti Confederazione industria, inflazione 2021 in crescita al 5,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione in Brasile dovrebbe raggiungere a fine 2021 il 5,8 per cento. Lo riferisce la Confederazione nazionale dell'industria (Cni) in occasione della pubblicazione "Rapporto congiunturale" oggi, 2 luglio. Nell'edizione di marzo, la Cni prevedeva una crescita dell'inflazione pari al 4,7 per cento. In base ai parametri stabiliti dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale per il 2021 l'inflazione è ampiamente al di sopra dell'obiettivo fissato del 3,75 per cento, ma ancora all'interno dei margini di tolleranza dell'1,5 per cento verso l'alto o il basso. L'indice dei prezzi al consumo non potrebbe infatti superare il 5,25 per cento né scendere al di sotto del 2,25 per cento. La finestra di tolleranza era stata abbondantemente superata a maggio, tuttavia, quando l'indice ufficiale dei prezzi, cresciuto dello 0,83 per cento su mese, aveva toccato quota +8,06 per cento annuo. (segue) (Brb)