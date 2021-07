Business news: Ad Deutsche Bank Sewing, avanzare nel mercato unico europeo dei capitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Deutsche Bank, Christian Sewing, chiede progressi nella standardizzazione dei mercati dei capitali in Europa. Per il dirigente, il mercato dei capitali europeo comune è tra, l'altro, “il prerequisito per riuscire nella trasformazione verso un'economia sostenibile”. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il nucleo dell'Unione dei mercati dei capitali è rimuovere gli ostacoli burocratici tra i singoli Stati membri dell'Ue “al fine di offrire alle aziende maggiori opportunità di raccogliere fondi”. Inoltre, i consumatori dovrebbero avere “più opzioni per gli investimenti transfrontalieri”. La Commissione europea ha elaborato piani a tale scopo dal 2015, ma l'attuazione è in fase di stallo. Per Sewing, ciò che è necessario è “un insieme di regole affidabile e uniforme per 27 Paesi”. L'unione monetaria rimane, invece, formata da 27 “sottomercati”. Secondo l'Ad di Deutsche Bank, “abbiamo bisogno di un'unione bancaria e dei mercati dei capitali che includa anche un fondo di assicurazione dei depositi affidabile”. Sewing ha quindi sottolineato come “uno dei passi essenziali per un mercato dei capitali più forte” sia una rivitalizzazione del mercato europeo delle cartolarizzazioni. Al riguardo, l'Ad del maggiore istituto di credito tedesco ha osservato che “si tratta soltanto di trasformare solidi prestiti in titoli”. Ciò “alleggerirebbe i bilanci delle banche, che devono soddisfare elevati requisiti patrimoniali, e consentirebbe così ulteriori prestiti all'economia”. (Geb)