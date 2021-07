Business news: Francia, Vivarte si prepara a cedere il marchio Minelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Vivarte ha annunciato di essere entrato in negoziazioni esclusive con Stephane Collaert e Laurence Portella, due associati proprietari di San Marina, per la cessione del marchio Minelli specializzato in calzature. "Grazie agli effetti delle sinergie tra i due marchi e la complementarità delle loro offerte, questa operazione permetterà la creazione di un leader del mercato della calzatura in Francia", ha fatto sapere il gruppo Vivarte. (Frp)