Business news: primo trimestre 2021, investimenti olandesi in Albania a quota 40 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti olandesi in Albania hanno raggiunto quota 40 milioni di euro nel primo trimestre del 2021. E' quanto annunciato dalla Banca centrale d'Albania. La quota maggiore degli investimenti olandesi in Albania è rivolto al settore energetico, dove spicca il finanziamento degli impianti idroelettrici di Banja e Moglica lungo il fiume Devoll. Una delle più grandi aziende olandesi presenti in Albania è quella energetica Shell. La scoperta da parte di Shell del giacimento petrolifero di Shpirag, nell'area Fier, punta a garantire un afflusso di investimenti e entrate significative per l'Albania. La Banca centrale albanese ha fatto sapere che, in totale, sono stati 229 milioni di euro gli investimenti diretti esteri in Albania nel primo trimestre del 2021. (Alt)