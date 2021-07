Brasile: scandalo vaccini, quali scenari in caso di processo contro Bolsonaro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma quali scenari può aprire il nuovo filone di indagini presso la Corte suprema, e quali i rischi ci sono per il presidente Bolsonaro di essere costretto a lasciare la guida del paese? A spiegare ad "Agenzia Nova" quali saranno le prossime tappe dal punto di vista giudiziario è Tania Oliveira, coordinatrice nazionale dell'Associazione brasiliana di giuristi per la democrazia (Abjd). "Quando il presidente della Repubblica commette un crimine comune, tra cui figurano quelli elencati nel codice penale e nelle legislazioni penali del Brasile, in questo caso la competenza per investigare e giudicare il presidente è della Corte suprema federale. Perché il procedimento venga instaurato, è prerogativa del Procuratore generale della Repubblica (Pgr) inviare una richiesta di indagine a carico del presidente presso la Corte suprema". Ed è questa la fase in cui si trova il processo contro Bolsonaro. (segue) (Brb)