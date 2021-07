Usa: il team di Trump lancia una nuova piattaforma social

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il team dell'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha lanciato una nuova piattaforma di social media, un'alternativa ai siti dei colossi tecnologici Usa, anche noti come "Big tech". Lo scrive il sito "Politico", precisando che il debutto lascerebbe intendere che si tratti dell'alternativa a lungo promessa dall'ex presidente ai suoi sostenitori dopo essere stato bandito dalle principali piattaforme social come Twitter, Facebook e Instagram. Il sito, chiamato Gettr, spiega la sua missione come votata a "combattere la cultura dell'annullamento (cancel culture), promuovere il buon senso, difendere la libertà di parola, sfidare i monopoli dei social media e creare un vero mercato di idee". L'app sarà lanciata ufficialmente il 4 luglio, giorno dell'indipendenza degli Stati Uniti. L'ex portavoce di Trump, Jason Miller, è a capo della piattaforma. L'ex portavoce della campagna elettorale di Trump, Tim Murtaugh, è coinvolto come consulente nell'app. L'ex inquilino della Casa Bianca ha cercato modi alternativi per interagire con la sua base online dopo essere stato rimosso dalle tradizionali piattaforme social. Questa nuova impresa potrebbe anche sollevare domande sulla privacy, inclusa l'ipotesi che la piattaforma raccolga informazioni sui follower di Twitter dei suoi utenti. (segue) (Nys)