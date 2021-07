Business news: Germania, Antitrust approva fusione tra Vonovia e Deutsche Wohnen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio federale per il contrasto ai cartelli industriali (Bkarta) ha approvato il progetto di fusione tra le due maggiori società immobiliari tedesche, Vonovia e Deutsche Wohnen. Secondo l'ente, l'operazione non costituisce infatti un abuso di posizione dominante, poiché il settore dei fornitori di appartamenti in affitto in Germania è ancora “molto frammentato”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Vonovia intende acquistare Deutsche Wohnen per circa 18 miliardi di euro, con l'offerta di pubblico acquisto che che gode del favore della seconda azienda. Per il Bkarta, le quote di mercato congiunte delle due società non giustificano un divieto” alla fusione ai sensi delle norme sulla concorrenza in vigore in Germania. Allo stesso tempo, il presidente del Bkarta, Andreas Mundt, si è detto “consapevole” di quanto sia tesa la situazione abitativa a Berlino e in molte altre grandi città del Paese. Il Bkarta ha quindi esaminato “attentamente” i vari mercati immobiliari regionali. Tuttavia, ha evidenziato Mundt, dalla fusione tra Vonovia e Deutsche Wohnen “non è prevedibile alcuna compromissione significativa della concorrenza nel mercato degli affitti a livello locale o regionale”. L'acquisto di Deutsche Wohnen da parte di Vonovia creerà il maggiore gruppo per l'edilizia residenziale in Europa, con oltre 500 mila appartamenti. (Geb)