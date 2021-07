Ambiente: Federcaccia, bene risoluzione su danni da fauna selvatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Federcaccia esprime il suo apprezzamento e la sua soddisfazione per l’approvazione nella giornata di ieri in Commissione Agricoltura del Senato di una risoluzione sui danni da fauna selvatica. In un messaggio su Facebook, l'associazione dei cacciatori ricorda che tale risoluzione "impegna il governo ad assumere provvedimenti precisi a fronte al dilagare di un fenomeno che ha ormai le proporzioni di una vera e propria emergenza, non solo per il mondo agricolo, ma anche per la sicurezza e la salute dei cittadini". Sono temi che Federcaccia ha "più volte sollevato, facendosi ripetutamente promotrice della richiesta di una presa di coscienza a livello governativo e di una soluzione a livello nazionale Ringraziamo quindi i membri della Commissione Agricoltura del Senato, il Presidente Gianpaolo Vallardi, in particolare il Relatore della proposta, senatore Patrizio La Pietra, capogruppo Fd'I in commissione Agricoltura, e il senatore Mino Taricco (Pd) per il loro lavoro sulla risoluzione, oltre alle forze politiche che hanno mostrato sensibilità e attenzione a questo tema", si legge ancora su Facebook.(Com)