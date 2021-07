© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il centrodestra faccia scattare, dopo l'estate, una imponente operazione di rilancio sociale ed economico per il sud. Senza il sud non c'è alcuna possibilità di realizzare il Recovery plan. Il rilancio del Sud dev'essere la priorità assoluta della federazione del centrodestra unito". Lo afferma in una nota Francesco Maria Giro, senatore di Forza Italia. (Com)