Sport: Raggi alla premiazione atleti paralimpici, "rappresentano orgoglio per tutti noi"

- "E' stato davvero un onore, per me, partecipare alla cerimonia di consegna delle onorificenze paralimpiche degli anni sportivi 2018, 2019 e 2020". Lo scrive in un post su Facebook l sindaca di Roma Virginia Raggi. "Una giornata importante per il movimento paralimpico, in particolare per il Comitato regionale paralimpico del Lazio, e per tutti noi. Oltre a premiare il merito, il coraggio e l’esempio di atleti, tecnici e dirigenti - scrive anche la sindaca-, è stato lanciato anche un messaggio molto importante, iscritto proprio nel dna dello sport paralimpico: ricominciare con determinazione e con fiducia, trovando nei limiti un punto di forza. Un grazie sincero a tutti questi atleti che rappresentano un grande orgoglio per tutti noi. Sono una squadra, una grande famiglia e una fonte continua di ammirazione per il mondo dello Sport, per il Paese e per Roma, la culla di questo straordinario movimento che diffonde il principio dello 'Sport di tutti'". (Com)