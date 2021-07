© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioCITTA’ DI ROMA- La Sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla presentazione dell'omaggio di Roma Capitale a Paolo Villaggio in occasione dei 50 anni dalla pubblicazione del romanzo Fantozzi e a quattro anni dalla scomparsa dell'attore. Interverranno Elisabetta Villaggio, figlia di Paolo Villaggio, Massimo Mescia, Volume Entertainment, Ivan Tamburrini, Il Socio Aci, Mario Sesti, critico cinematografico, Gianluca Giannelli, direttore di Alice nella Città. Campidoglio, Sala Protomoteca (accesso dalla Scalinata del Vignola) Roma - Ore 10REGIONE LAZIO- L'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato accompagnato dal Direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani, Francesco Vaia farà visita ai ragazzi in occasione della prima giornata dei richiami del vaccino Pfizer. I ragazzi di età compresa tra i 12 anni compiuti (nati nel 2009) e i 16 anni (nati nel 2005) hanno aderito agli Open day junior organizzati dalla Regione Lazio". Presso l'Istituto Spallanzani di Roma – Ore 11VARIE- Open Night Vaccini presso il Centro Vaccinazione Anticovid Santo Spirito, in cui verranno somministrati 1000 vaccini monodose Johnson&Johnson. L'iniziativa, sold out, che si terrà dalle 15 di domani alle 8 di domenica mattina, prevede anche intrattenimento musicale dalle 19 alle ore 23, con l'esibizione di un pianista jazz (successivamente il pianoforte resterà a disposizione degli utenti) e la colazione nella fascia oraria 5-8. Presso il Centro vaccinazione anticovid Santo Spirito, Lungotevere in Sassia, 3 - Chiostro dei Frati - Ore 15(Rer)