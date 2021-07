Usa: amministrazione Biden verso cittadinanza a 9 milioni immigrati regolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è pronta a concedere la cittadinanza a 9 milioni di immigrati irregolari che vivono nei territori Usa. Lo ha annunciato il segretario alla Sicurezza interna, Alejandro Mayorkas a due giorni dal 4 luglio, festa dell’indipendenza degli Stati Uniti. "La cittadinanza - ha spiegato - porta sicurezza e responsabilità nelle persone. Se vogliono posso ritenersi eleggibili per avviare una procedura regolare". Il presidente Biden aveva anticipato l’annuncio ufficiale dichiarando che "i nuovi cittadini sono i benvenuti". Il capo di Stato Usa si è espresso in questi termini in un video dedicato a chi ha ottenuto in questi giorni la cittadinanza.(Nys)