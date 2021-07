Roma: Nanni (Azione), su pedaggio Roma est giunta M5s si è svegliata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fa piacere sapere dalle parole dell'assessora Meleo che la Giunta M5s ha finalmente iniziato ad occuparsi 'da diverse settimane' di un tema che da tempo affligge i cittadini del quadrante est della città". Lo dichiara in una nota Dario Nanni, responsabile romano di Azione, partito di Carlo Calenda. "La cosa sconcertante è vedere però come la Giunta se ne sia ricordata solo ad un passo dalle elezioni, nonostante abbiano passato gli ultimi cinque anni, non solo al governo di Roma, ma anche di buona parte dei municipi, della Città metropolitana, fanno parte dell'attuale governo nazionale e, da qualche mese, sono organicamente parte del governo regionale. Verrebbe da chiedersi come mai se ne siano ricordi solo ora. Questa loro 'uscita autostradale', a pochi mesi dalle elezioni, sa molto di campagna elettorale. Ma come si suol dire 'meglio tardi che mai'. Così come il Marchese del Grillo, anche la Giunta 's'è svejata' ", conclude Nanni.(Com)