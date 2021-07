Omofobia: Rossomando (Pd), proposte Italia viva non convincono nel merito e nel metodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le modifiche proposte da Italia Viva al ddl Zan non convincono nel merito e nel metodo". Lo dichiara in una nota la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia e diritti del Partito democratico, Anna Rossomando. Nel merito "perché indeboliscono l'impianto complessivo della legge, oltretutto senza portare a un un'allargamento del consenso parlamentare sul testo. Nel metodo perché il ddl in discussione era già stato frutto di un confronto alla Camera a cui aveva partecipato attivamente anche Italia viva", aggiunge. "Per quanto ci riguarda il testo approvato a Montecitorio è il punto di equilibrio più avanzato possibile da portare in aula. Poi ognuno farà le sue scelte. Quella del Pd è chiara", conclude.(Com)