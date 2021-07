Venezuela: denunciata scomparsa direttore Ong FundaRedes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Clara Ramírez, legale dell’organizzazione non governativa venezuelana FundaRedes, ha denunciato la scomparsa del direttore dell’Ong, Javier Tarazona, di cui non si hanno più tracce dalle 10 del mattino (ora locale). Insieme a Tarazona è stata denunciata la scomparsa del coordinatore dell’Ong nello stato di Falcon, Omar de Dios García, del fondatore della Ong Mayday Confavidt, Jhonny Romero, e di José Rafael Tarazona, fratello di Javier Tarazona. Nella prima mattinata di oggi lo stesso Javier Tarazona aveva denunciato sul suo account Twitter la presenza di due individui armati davanti al suo hotel nella città di Coro, nello stato di Falcón. Tarazona è stato nell’ultimo periodo molto attivo nel denunciare le violazioni dei diritti umani contro le popolazioni più vulnerabili negli stati al confine con la Colombia, come Táchira, Bolívar, Zulia e Apure, sempre più teatro di scontri tra gruppi armati impegnati in traffici illeciti. L’Ong è stata anche molto attiva nel denunciare le violazioni commesse dalle forze armate venezuelane nell’operazione militare lanciata lo scorso aprile nello stato di Apure contro i gruppi irregolari che operano alla frontiera. (Vec)