Francia-Russia: colloquio telefonico Macron-Putin, focus su prolungamento relazioni bilaterali nel quadro europeo

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo russo Vladimir Putin, durante il quale è stata evocata "la necessità" di prolungare il dialogo fra Parigi e Mosca "strutturato sulla stabilità strategica del continente europeo". Lo ha reso noto l'Eliseo con una nota. Macron "ha ricordato la volontà della Francia" nell'instaurare "una relazione più fiduciosa" tra Unione europea e la Russia, ha fatto sapere la presidenza. "Sull'Ucraina il presidente della Repubblica ha ricordato la pertinenza del formato Normandia, all'interno del quale la Francia e la Germania agiscono come mediatori per permettere all'Ucraina e alla Russia di mettere fine al conflitto e di trovare soluzioni durature", si legge nel comunicato. In merito al dossier libico, Macron chiesto alla Russia, come a tutte le parti coinvolte, "di rispettare gli accordi passati, che devono permettere rapidamente la partenza delle milizie e delle truppe straniere", ha spiegato l'Eliseo.(Frp)