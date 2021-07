© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I sindacati sblocchino immediatamente la proroga dei contratti dei dipendenti Atac nell’iter definito dall’azienda per la stabilizzazione. Se non lo fanno, mettono a rischio quasi 400 posti di lavoro. Se sindacati non firmeranno determineranno il licenziamento di questi dipendenti”, lo dichiara in una nota il vice sindaco di Roma con delega alla Citta in movimento, Pietro Calabrese. (Com)