Afghanistan: Casa Bianca, ritiro Usa sarà completato entro agosto

- Il ritiro delle forze armate statunitensi dall’Afghanistan sarà completato entro la fine di agosto. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, nel consueto incontro con i giornalisti. Le dichiarazioni della portavoce arrivano a poche ore da quelle del presidente Joe Biden, che ha sottolineato come gli Stati Uniti stanno rispettando i piani previsti per il ritiro. Nell’annunciare il disimpegno Usa, Biden aveva fissato all’11 settembre – data dall’alto valore simbolico – il termine ultimo per il completamento del ritiro.(Nys)