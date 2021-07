Usa: Covid, Biden preoccupato per aumento contagi tra non vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha manifestato la sua preoccupazione per la diffusione dei contagi da Covid-19 tra le persone non vaccinate, nei giorni che precedono la festa per l’indipendenza del 4 luglio. "Sono preoccupato che le persone che non sono state vaccinate abbiano la capacità di contrarre la variante e diffonderla ad altre persone che non sono state vaccinate. Si perderanno vite", ha detto il presidente Usa in riferimento alle ultime varianti del coronavirus.(Nys)