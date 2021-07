Usa: edificio crollato in Florida, trovata morta la figlia di uno dei pompieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei pompieri della città di Miami impegnati nelle operazioni di soccorso per l'edificio crollato a Surfside, in Florida, ha perso la figlia di sette anni, trovata morta sotto le macerie. Lo riferisce l'emittente "Cnn", precisando che i resti della bambina sono stati recuperati dai membri della squadra di ricerca e soccorso urbano del dipartimento. A rendere noto del fatale ritrovamento è stato il capo dei pompieri Joseph Zahralban, chiedendo privacy per la famiglia dell'agente.(Nys)