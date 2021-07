Brasile: scandalo vaccini, quali scenari in caso di processo contro Bolsonaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta della procura generale del Brasile (PgR) di aprire un'indagine presso la Corte suprema federale (Stf) contro il presidente Jair Bolsonaro per il reato di omissioni in atto d'ufficio ha agitato il già convulso panorama politico del paese. Il capo dello Stato è infatti sospettato di aver coperto una trama di tangenti nell'acquisto di dosi del vaccino Covaxin, sviluppato dalla società farmaceutica indiana Bharat Biotech. Il contratto, già sospeso in via cautelare dal ministero della Salute, è oggetto di indagini da parte della magistratura: il governo avrebbe infatti acconsentito a pagare 15 dollari per ciascuna dose di vaccino, contro il prezzo stimato dall'industria produttrice di 1,34 dollari. Per la procura, un vantaggio sproporzionato per la "Precisa medicamentos" e un possibile danno erariale. (segue) (Brb)