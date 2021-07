Brasile: scandalo vaccini, quali scenari in caso di processo contro Bolsonaro (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la testimonianza del deputato Miranda, i senatori Randolfe Rodrigues, Jorge Kajuru e Fabiano Contarato, avevano presentato una denuncia presso la Corte suprema per chiedere l'apertura di un'inchiesta sul presidente della Repubblica. Come da prassi costituzionale, il giudice Rosa Weber aveva chiesto un parere alla procura generale. Dal canto suo, in prima battuta, la Pgr aveva chiesto di attendere la conclusione del Cpi prima di aprire un nuovo filone di inchiesta formale. Tuttavia, secondo il parere di Rosa Weber, l'indagine della Commissione parlamentare non ostacola l'azione della procura. Di fronte a questa presa di posizione, la Pgr ha chiesto l'apertura dell'inchiesta, ora alle sue primissime battute. (segue) (Brb)