Myanmar: dagli Usa sanzioni su quattro ministri del governo (2)

- “Le misure di oggi confermano che continueremo ad assumere ulteriori azioni contro la giunta militare e i suoi leader, fino a quando questi non invertiranno il corso degli eventi e non consentiranno il ritorno della democrazia”, ha commentato il segretario di Stato Antony Blinken. “Gli Stati Uniti – ha proseguito il capo della diplomazia di Washington – sono impegnati a mettere di fronte alle loro responsabilità le forze armate birmane, il Consiglio di amministrazione dello Stato e chi ha sostenuto il colpo di Stato militare. Continueranno a invitare i militari a cooperare pienamente per la rapida attuazione degli impegni assunti con l’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) e resteranno al fianco del popolo birmano perché possa tornare a determinare il futuro del suo Paese”. (segue) (Nys)