Roma: visita del ministro della Giustizia francese alle ville confiscate ai Casamonica

- Tappa in via Roccabernarda a Roma per il ministro della Giustizia francese, Eric Dupond Moretti. Nell’ambito della sua visita in Italia, il guardasigilli francese è stato accompagnato dalla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, in due ville confiscate al clan dei Casamonica e in un parco sorto dopo l’abbattimento di una terza abitazione. Lo riferisce una nota del ministero della Giustizia. Alla visita hanno partecipato anche la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. “Quando il ministro francese ci ha chiesto approfondimenti sulla legge italiana che stabilisce la destinazione sociale dei beni sottratti alle mafie, gli abbiamo voluto mostrare dal vivo cosa significhi la restituzione al territorio delle ricchezze illecite tolte ai clan”, spiega la guardasigilli. “Da 25 anni la legge 109/1996 è uno dei punti di orgoglio della nostra normativa antimafia, ammirata anche da altri Paesi. Ora – aggiunge la ministra Cartabia - va rafforzata ulteriormente, soprattutto sulla gestione delle aziende sequestrate e confiscate alle mafie, perché una volta riportate nella legalità, contribuiscano anch’esse alla ripresa del Paese dopo la crisi della pandemia”. (segue) (Com)