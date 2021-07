Imprese: Cy4Gate annuncia dimissioni sindaco effettivo Marco Fiorentino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cy4Gate ha annunciato le dimissioni con effetto immediato di Marco Fiorentino dal collegio sindacale della società. Stando al relativo comunicato stampa, le dimissioni sono state rassegnate per motivi personali. “Cy4Gate ringrazia Marco Fiorentino per il lavoro svolto: fino alla prossima assemblea degli azionisti subentra come sindaco effettivo il sindaco supplente Sebastiano Bonanno”, si legge nella nota della società. (Com)