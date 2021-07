Svezia: arrestata una persona per uccisione di un agente di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia svedese ha arrestato oggi a Goteborg una persona sospettata per l'uccisione di un agente mercoledì sera mentre stava pattugliando il quartiere periferico di Biskopsgarden. Secondo quanto riferisce l'emittente radio nazionale, la polizia ha arrestato un 17enne in relazione all'episodio. Secondo gli inquirenti, tuttavia, l'agente di polizia non sarebbe stato il vero obiettivo dell'attacco per cui si sta ancora indagando. L'uccisione dell'agente di polizia, evidenzia la stampa locale, è la prima di questo tipo negli ultimi 14 anni in Svezia.(Res)