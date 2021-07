Brasile: covid, somministrate circa 26mila dosi di vaccini scaduti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie del Brasile hanno riportato la somministrazione di almeno 26mila dosi scadute di vaccini AstraZeneca contro il nuovo coronavirus. Si tratta, riporta il quotidiano "Folha de Sao Paulo", di otto lotti, uno dei quali è scaduto il 29 marzo. L'ultimo lotto "a rischio" reca la data si scadenza al 4 giugno. Si tratta di una parte residuale dei 3,9 milioni di dosi comprese nei lotti incriminati, dal momento che il grosso dei vaccini era stato già somministrato entro tempi previsti. Rimangono fuori però circa 140mila fiale che a tutto nel 19 giugno non erano state somministrate. Ma al momento, riassume la testata, non si sa se i centri vaccinali le abbiano usate o meno. Il ministero invita i fruitori delle dosi e recarsi presso il centro vaccinale e segnalare il problema. In generale, si considera che il vaccino scaduto non produce i suoi effetti e chi lo ha assunto dovrà sottoporsi a una nuova iniezione, passati almeno 28 giorni. (segue) (Brb)