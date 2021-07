Myanmar: dagli Usa sanzioni su quattro ministri del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno varato nuove sanzioni nei confronti di quattro ministri del governo birmano e altri funzionari pubblici e imprenditori del Paese in risposta al colpo di Stato che lo scorso primo febbraio ha deposto la consigliera di Stato Aung San Suu Kyi e agli attacchi contro i dissidenti di questi ultimi mesi. Lo si apprende da un comunicato del dipartimento di Stato, secondo cui in totale sono 22 gli individui sanzionati perché connessi alla giunta militare al potere a Myanmar. Tra questi figurano tre membri del Consiglio di amministrazione dello Stato (Sac), quattro ministri del governo nominato dai militari, 15 familiari di ufficiali già sanzionati in precedenza. Inoltre, il dipartimento del Commercio ha inserito nella sua “lista nera” la Wanbao Mining e la King Royal Technologies, aziende che hanno “garantito fondi o altro genere di sostegno alla giunta militare birmana”. La Wanbao è anche accusata di violazioni e abusi dei diritti dei lavoratori, in particolare per le sue attività alla miniera di Letpadaung. (segue) (Nys)