Roma: visita del ministro della Giustizia francese alle ville confiscate ai Casamonica (2)

- “La visita del ministro francese della Giustizia – dichiara la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese - costituisce un importante riconoscimento all’efficacia delle nostre misure di aggressione dei patrimoni illeciti, che concepiscono il riutilizzo sociale dei beni sottratti al circuito illegale come una forma di risarcimento per le comunità più colpite dai fenomeni mafiosi. Non è un caso – sottolinea la titolare del Viminale - che il nostro modello riscuota interesse e consenso in ambito europeo e internazionale. Anche le Nazioni Unite hanno recentemente indicato quello italiano come un sistema a cui fare riferimento. In tale quadro, un ruolo essenziale – prosegue la ministra dell’Interno - è svolto dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che, in rete con gli enti territoriali e le prefetture, assicura la gestione e la rifunzionalizzazione sociale dei beni sottratti alle consorterie criminali”. (segue) (Com)