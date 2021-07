Roma: visita del ministro della Giustizia francese alle ville confiscate ai Casamonica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono orgoglioso dell’attenzione ai massimi livelli istituzionali per il modello della Regione Lazio sul riutilizzo dei beni confiscati e, in particolare, su ciò è successo in questa strada di Roma”, ha commentato il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti. “Con la passione di tanti, con la collaborazione, con la tenacia, siamo riusciti a trasformare via Roccabernarda da strada del malaffare a strada della collettività. Un grande risultato che appartiene - prosegue il Presidente Zingaretti - ai cittadini onesti, alle istituzioni e alle forze dell’ordine che hanno fatto fronte comune per riconquistare il diritto al benessere in questo quartiere. Il riutilizzo sociale delle ville sequestrate e confiscate al clan Casamonica e il ruolo attivo dei cittadini nella gestione di questi beni dimostra che, come aveva intuito Pio La Torre, non c’è atto più efficace per contrastare le organizzazioni criminali che affermare valori collettivi”. (Com)