Uruguay: covid, governo scarta ipotesi riapertura frontiere con Argentina

- La situazione dei contagi da nuovo coronavirus ha spinto il governo dell'Uruguay a scartare per il momento l'ipotesi di riaprire le frontiere con l'Argentina. "Non si sta considerando la riapertura delle frontiere terrestri con l'Argentina, mentre i migranti in arrivo dal Brasile sono sottoposti a un analisi genomica per intercettare la comparsa di nuove varianti", ha detto il segretario alla presidenza, Alvaro Delgado. Montevideo sta inoltre lavorando alla possibilità di effettuare una vaccinazione a scadenza annuale, avviando l'acquisto di nuovi stock vaccinali per il futuro, soprattutto con Pfizer. "È una decisione scientifica, non politica. Dobbiamo fare per quanto possibile quanto ci dicono. Sarebbe come il vaccino contro l'influenza, una volta all'anno", ha detto Delgado. (segue) (Abu)