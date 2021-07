Roma: Zingaretti, ville confiscate a Casamonica esempio di buone pratiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, oggi ha partecipato alla visita delle ministre Marta Cartabia, Luciana Lamorgese e del ministro francese, Eric Dupond-Moretti, nelle ville confiscate al clan dei Casamonica. Gli immobili sono stati destinati dall’Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata alla Regione Lazio, che li ha poi assegnati ad un centro polifunzionale sull’autismo, ad una casa di accoglienza per ragazzi seguiti dai servizi sociali o trasformati in un parco della legalità. "Contro le mafie: oggi con le ministre Marta Cartabia, Luciana Lamorgese e il ministro francese, Eric Dupond-Moretti per visitare un esempio di buone pratiche sulla riconsegna alla collettività dei beni confiscati alle mafie - scrive su Facebook il governatore Zingaretti -. Tre le ville alla Romanina confiscate ai Casamonica e ora adibite a centro polifunzionale sull'autismo, parco della legalità e casa di autonomia per neomaggiorenni e centro comunitario". (Rer)